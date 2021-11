‘Los votos son cimientos sólidos que se van haciendo’

Lo expresó Yessica Almeida, quien iba a la cabeza de la lista de concejales del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que obtuvo casi 4200 votos, que significa algo más del 6,3% del total. Destacó el crecimiento, pero consideró además, que no es volátil, como puede suceder con otras expresiones.