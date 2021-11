Andrea Coronel: ‘estamos con todas las energías’

La candidata a concejala de Vamos con Vos, dialogó con LU 32 tras las elecciones en las que el resultado obtenido no alcanzó para llegar a una banca. No obstante, se mostró conforme con lo realizado teniendo en cuenta el poco tiempo que tiene el espacio. Además señaló que están expectantes para ver si Florencio Randazzo llega a la Cámara de Diputados de la Nación .Coronel señaló que todo el grupo que integra el vecinalismo sigue trabajando y presentarán nuevos proyectos en el HCD e insistirán con otros ya presentados