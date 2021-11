Vergel: ‘Son pequeñas paradas en un proyecto a largo plazo’

La candidata radical, que iba sexta en la lista del Frente Juntos y no pudo acceder a una banca en el Concejo, se refirió a lo sucedido el domingo, pero también remarcó que se trata de una carrera de resistencia, ya que se piensa para los próximos años. Afirmó que aún no han definido si la UCR continuará con un unibloque o quedará dentro del oficialismo. También aclaró lo que le pasó personalmente el domingo.