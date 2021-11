Abad: 'Es peligroso que el Gobierno no escuche el fuerte mensaje de las urnas'

Tras el encuentro de la mesa nacional de Juntos, el presidente del radicalismo bonaerense dejó una advertencia: “la primera reacción del Presidente y el Gobernador no es buena, no reconocer y felicitar a los ganadores es bajarle el precio a la democracia, no escuchar y tergiversar el mensaje de las urnas, es un desprecio liso y llano a los argentinos”.