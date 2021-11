Alejandra Capriata: ‘la idea era limpiar mi nombre’

La médica del Hospital , dirigente de CICOP en el nosocomio, expresó que “lamentablemente dijo algo que no era cierto, que no me veía en el hospital desde hacía 6 meses” refiriéndose a lo expresado por el Secretario de Salud, Dr.Caputo, en un conferencia de prensa del 19 de abril de este año, convocada para aclarar sobre la situación del hospital y refutar declaraciones previas de la médica.

La expresión que tuvo el funcionario s hizo que en mayo iniciara una demanda por injurias y en las conciliaciones obligatorias, el Dr. Germán Caputo aceptó retractarse, diciendo que iba al hospital. Con esto , este tema está por terminado, según señaló Capriata.Destacó el acompañamiento de CICOP , que dispuso un abogado para intervenir en este tema que era personal y no contra el gremio.Foto de archivo