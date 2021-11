Macondo celebró 15 años con el arte

El sábado último realizaron un abrazo a la Vieja Estación de El Provincial.Lucy Iguerategui, realizó un repaso de los inicios y los lugares que recorrieron a partir de 2001 cuando salieron del teatro. Recordó que pidieron un terreno porque el INAES prestaba apoyo para una sede pero no se concretó. Hoy realizan las actividades en dos espacios, cuando el día está destemplado lo hacen en la sede de SUTEBA y si por el contrario el buen tiempo acompaña, se reúnen a las 16 en el playón de la estación El Provincial. Respecto de este espacio, si bien dijo que por supuesto no les desagradecería que se lo entregaran a Macondo, el pedido excede porque se plantea como espacio cultural. Lamentó el estado de abandono que presenta ese histórico edificio