Si suben los casos, vuelven las restricciones como en Europa, para no vacunados

DIB - Según reconoció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la administración de Axel Kicillof mantiene en análisis la necesidad de avanzar con la obligatoriedad de la vacunación para el año que viene o limitar las actividades que puedan hacer las personas no vacunadas, como ya se aplica en otros países.

“Lo de Austria me resulta difícil de pensarlo o aplicarlo, pero sí todo el tiempo se discute qué tipo de medidas se pueden aplicar para que sea obligatoria la vacunación o que haya una diferencia entre las actividades que puede hacer una persona vacunada y una que no”, reconoció Kreplak.

Si bien el funcionario reconoció que no tienen ninguna definición por el momento, aclaró que todo podría cambiar de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, sobre todo si se presenta una situación de más riesgo. “Todavía estamos vacunando mucho. No hemos llegado a la situación donde la población ya no va más a vacunarse y ahí sí ver qué medidas más fuertes hay que tomar”, señaló a El Destape Radio.

De acuerdo al ministro, la provincia actualmente atraviesa una “buena” situación epidemiológica, ya que se está en menos del 4% de lo que fue el pico. “Seguimos vacunando más de 100.000 personas por día y estamos a punto de llegar al 82% de la población vacunada; son niveles muy altos en comparación con otros países”, agregó.