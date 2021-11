‘La fuerza política mayoritaria de Olavarría no ha podido poner un legislador después de 6 años de gobierno’

El diputado provincial César Valicenti reflexionó en LU32 tras la conclusión del proceso electoral este domingo. Reconoció que no ganaron, pero destacó como hitos el asegurar un senador provincial y crecer mucho de las Primarias a las Generales. Aseguró que quienes no los votaron, lo hicieron por la situación sanitaria y las medidas que tomó el gobierno, que no pudo enfocarse en resolver la mala situación económica que dejó el macrismo, pero adelantó que ahora si lo harán.