El Observatorio de Educación promueve el desarrollo de políticas de inclusión para la comunidad LGBTTTIQ+

A través del proyecto Diversxs e Iguales, desde el Observatorio de Educación Políticas Públicas y Derechos de la Facultad de Ciencias Sociales se impulsa una propuesta destinada a promover la inclusión educativa y laboral de la comunidad LGBTTTIQ+. Trabajan en red con distintos organismos. Sobre el tema, dialogó con LU 32, la Dra. Stella Pasquariello, quien es una de las directoras del Proyecto. También está la Dra. Constanza Caffarelli