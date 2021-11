Elecciones del Consejo de Residentes Españoles

Se realizarán el domingo 28 de noviembre de 9 a 18. Pueden votar los inscriptos en el CREA el 31 de Julio de 2021. En la agencia consular de Olavarría, pueden otra los residentes de los partidos de General La Madrid, Laprida y Olavarría. Ricardo de Belaústegui, a cargo del Viceconsulado local, brindó detalles de estas elecciones.Participarán 3 listas que responden a distintos sectores políticos. En las últimas elecciones del 2016, hubo 529 electores