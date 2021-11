‘Todo el tiempo trabajamos para lograr que las condiciones en las cuales se hace música mejoren día a día’

En el día del Músico dialogamos con Ignacio Montoya Carlotto, nos contó del trabajo que realizan desde la asociación músicos de Olavarría, sus proyectos, sus sueños, el fenómeno del Trap y en qué etapa se encuentra como músico. Ingresar a la nota para escuchar el audio.