Calendario de Vacunación: ‘ Olavarría tiene como antecedente para ingreso escolar, un promedio de 90 a 95 % pero venimos con atraso’

La Dra. María del Carmen Weiss, responsable de Epidemiología del Municipio de Olavarría, dialogó con LU 32 en vísperas del inicio de una campaña de vacunación para avanzar en las del calendario anual. Hay un retraso y la pandemia pudo haber sido una de las causas. Aclaró que a partir de investigaciones, hoy no es necesario que haya intervalos entre vacunas de Covid y otras del calendario