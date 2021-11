En Olavarría se manifestaron en solidaridad con el pueblo Mapuche

Mirta Millán de la Comunidad Mapuche Urbana Pillán Manke´ expresó la preocupación por lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche. “Es un genocidio silencioso”, expresó. Pidió esclarecimiento de los hechos ocurridos este fin de semana. Este lunes 22 de noviembre a las 18 se concentraron en el Paseo Jesús Mendía para expresar solidaridad