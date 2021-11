Defensa Civil: ‘ahora se trabaja sobre la posibilidad de alertar a la gente’ para que sean sus defensores

El Director de Defensa Civil, Adrián Guevara, dialogó con LU 32 en el marco del Día de la Defensa Civil. Explicó cuál es la tarea, que se centra fundamentalmente en organizar y coordinar los efectores de emergencia ante una situación que suceda