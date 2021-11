Jubilados: aumento del 12% en diciembre y no se sabe si habrá bono

Lo confirmó el Dr. Eduardo Braunschweig, especialista en derecho previsional y laboral. La mínima quedará cerca de los 30 mil pesos, por la aplicación de la Ley Previsional. Recordó que el año pasado se había mencionado la posibilidad de un bono de fin de año, pero nunca se aplicó. Es la misma situación este año.