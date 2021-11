Programa Tu.Vi: se produjo la firma de los adjudicatarios de las viviendas tradicionales

En en acto, el Intendente Galli estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Hilario Galli y la coordinadora del Programa Tu.Vi Daniela De Martino.

También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el subsecretario de Legal y Técnica Marcelo Fabbi y la directora de Casa de Tierras y Regularización Dominial Carolina Espinosa.

“La verdad que para nosotros es un día muy importante, no me imagino para ustedes. Haber llegado hasta acá después de tanto trabajo es un día de alegría y celebración. La obra ya está en marcha, hoy por la mañana estuvimos recorriendo el barrio. Ver los ladrillos de la que va a ser su casa, su hogar, nos llena de alegría”, sostuvo el Intendente.

Además manifestó que “a partir de este acto pasan a ser los adjudicatarios. Poder juntarnos y que se vayan de acá con la adjudicación, a mí personalmente me llena de alegría, porque es un proyecto muy criticado, muy ambicioso, pero no tengo ninguna duda de que cada uno de ustedes -cuando reciba las llaves y puedan ingresar y empiecen a pagar su casa- creo que lo van a valorar y mucho. Realmente me encanta estar acá y compartir esto con todos ustedes”.

Avanza la obra de las viviendas industrializadas

En la mañana de este miércoles, el intendente Ezequiel Galli recorrió el barrio Pickelado, más precisamente en el lugar en el que se están construyendo las viviendas industrializadas del Programa Municipal Tu.Vi.

Estuvo acompañado por los secretarios de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro y de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani y el presidente del HCD Bruno Cenizo.

En el lugar, tras la construcción de las plateas de base, actualmente comienza el emplazado de las viviendas de tipo industrializadas.

El Programa Municipal Tu.Vi contempla la construcción de 20 casas de forma tradicional y 20 de manera industrializada en barrio Pickelado. Todas ellas tendrán 45 metros cuadrados, con todas sus instalaciones, revestimientos, solados, cielorrasos, artefactos y accesorios necesarios para un buen funcionamiento.