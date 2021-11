Galli aclara posición sobre las reelecciones de intendentes

El mandatario comunal expresa que no debe derogarse la ley, pero que si debe entenderse que el período 2015-2019 no puede ser tomado como el primero, porque la norma no estaba vigente. Más allá de eso, menciona que no es un tema que sea preocupación de los vecinos.