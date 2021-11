Elecciones del Consejo de Residentes Españoles: 577 personas están en condiciones de votar

Ricardo de Beláustegui, Vicecónsul honorario, informó que los comicios serán este domingo de 9 a 18, en sede de la Sociedad Española. Esta sede es para los residentes en Olavarría como así también en Laprida y La Madrid. Deben concurrir con Pasaporte o DNI español. Para consultas se habilitó un teléfono en Buenos Aires: 011- 4814 9148 o en la Sociedad Española local tanto este sábado como domingo, TE: 2284-42 29 11