RADIO EN VIVO

'Tenemos un ambiente magnífico una oficina con vista a los ríos y lagos de Junín de Los Andes'

Lo dijo- este sábado en Pescando en la Región, el guía de pesca deportiva Facundo Tizano .En lo personal me atraparon desde muy chico los ríos como el Alumine, Malleo,Collon Cura, Chimehuin. Un amigo me enseño a conocerlos , a remar, hoy soy guía de pesca. Está es mi segunda temporada. Trabajo como guía en la empresa Set Fly Fishing. Su dueño Gustavo nos lleva permanentemente a recorrer los ríos, estamos muy comunicados entre nosotros, esto nos hace conocer la actualidad de cada lugar, sus rendimientos , con nuestro equipo trasladarselo a los clientes para que puedan tener muy buena pesca en su estadía. Nota