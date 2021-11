‘Bali’ Bucca asumirá su banca de senador el 10 de diciembre

Foto: Télam

El bolivarense, actual diputado nacional, fue electo por la Primera Minoría Peronista en la Séptima Sección y, en diálogo con Luis Occhi, manifestó su voluntad de asumir. Evitó referirse a la cuestión de la reeleción planteada por los mandatarios comunales y afirmó que no fue algo tratado en el encuentro entre intendentes, el gobernador, Segio Massa y Máximo Kirchner. Adelantó que quiere trabajar en proyectos que le interesan a la población.