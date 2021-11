Peregrinación a Luján de los ciclistas del grupo SIAMO

Margarita Pellegrini, integrante del grupo, relató aspectos de este viaje. Se realizó el fin de semana, con partida el viernes a las 5 de la mañana. Realizaron paradas intermedias y en Covello entregaron donaciones a la Escuela 14, en la que los recibieron con un almuerzo. Los ciclistas transitaron calor intenso , viento y lluvia pero arribaron a destino donde fueron recibidos por otros grupos de ciclistas de Olavarría. Recibieron la bendición y emprendieron el regreso en vehículos. Ya comienzan a pensar en una nueva peregrinación el año próximo