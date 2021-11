Vitale: ‘ es necesario contar con un servicio de transporte interurbano’

El Subsecretario de Gobierno, Licenciado Emilio Vitale, dialogó con LU 32 sobre la próxima licitación del servicio de Transporte de pasajeros que cubre las localidades del partido. Este martes, el Concejo Deliberante facultará al intendente a licitar el servicio que hoy presta Olabus. Ingresar para escuchar la entrevista. Foto: twitter