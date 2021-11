El Banco Santander cerraría 120 sucursales: la Bancaria para este jueves

Foto: salidores.com

Se trata de una medida que la empresa busca imponer y cambiar la atención presencial por un sistema de ‘centralidad de operaciones’, con sede en Buenos Aires, explicó José Luis Iturralde, secretario general de la Seccional Azul de la Bancaria, en diálogo con LU32.