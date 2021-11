Caputo: ‘Hay ansiedad por vacunarse’

El secretario de salud de la Municipalidad afirmó que hay poca información sobre la nueva variante Ómicron del Coronavirus y pidió paciencia a la población para aguardar la tercera dosis. Sostuvo que se vendrá la obligatoriedad de la vacuna o se buscará limitar la actividad de los no vacunados.