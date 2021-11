Uno de los mejores de la Argentina en acrobacia aérea en Olavarría

Se trata de una nueva edición del Festival organizado por el Aeroclub Olavarría para este fin de semana en el Aeródromo local, con la presencia de Jorge Malatini. Oscar Garaiz, presidente de la institución, repasó cómo están trabajando para dejar todo en la pista desde el viernes.