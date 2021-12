Con la novela ‘Desparido’ , de Fabricio Lucio, cierra el ciclo de delaltillo

Con esta presentación concluye un productivo y exitoso ciclo donde delaltillo, durante este

2021, hizo pública su gran producción ya que fueron cinco los autores y autoras que se

hicieron presentes. Además de Lucio, la editorial presentó “Caliz para laicos” de Guillermo Del Zotto, “Quinto elemento” de Alberto Bernabé Sánchez Graf, “Comienzo del juego – el arte de las estatuas vivientes” de María Inés Banegas y “El mismo río” de Carlos Verucchi.

Acerca de “Desparido”, Gloria Salas destaca en la contratapa que Fabricio Lucio “en su segunda novela, vuelve a conmovernos con un personaje que no ha sido formado para vivir la vida que le toca. No acepta su vida y sus circunstancias. Con un alto grado de inocencia busca a su madre. Indefenso, perdido, sin saber ver lo que le ha sucedido, recorre un mundo insensible, de burocracia fría, amores que no cuajan, puertas que no se abren y penas que no cesan. Así quedan plasmados: el niño, el muchacho y el hombre que vuelve a ser el niño que no se dio cuenta. Y despierta nuestros deseos de ser el personaje que pueda ayudarlo”.