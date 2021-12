El bloque de Cambiemos ‘ tira por la borda no solo el trabajo de la comisión de localidades sino el de la comisión ad hoc’

Así se expresó el Concejal Ubaldo García, del Frente de Todos ,integrante de la Comisión conformada para trabajar sobre el tema del transporte interurbano de pasajeros, luego de que en la sesión de este martes del HCD, se cambiara un artículo. El mismo, posibilita a la empresa de servicio local a que se presente también para el interurbano