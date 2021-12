VIH/SIDA: 'Lo que persiste es el estigma y la discriminación'

Carlos Rodríguez integra el programa CHESida de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, establecido hace más de 20 años. Para estos días han organizado acciones conjuntas con la Región Sanitaria IX por el Día de Respuesta a la enfermedad, que se conmemora este miércoles. 'Hace 15 años que en nuestro país no hay campañas estatales de promoción y prevención de la salud'. En Olavarría hay unas 170 personas que conviven con la enfermedad y lo saben.