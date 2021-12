Presupuesto Municipal: el contrato con Malvinas es uno de los montos más importantes

El concejal Eduardo Rodriguez, que finaliza su mandato este 10 de diciembre, dialogó con LU 32 sobre el presupuesto que se trataría a mediados de diciembre ya con la nueva conformación del HCD. El presupuesto es de poco más de 8.300.000.000. Los puntos que mencionó, entre otros, fueron Impuesto a la Piedra, Personal, contrato con Malvinas, Alumbrado Pública y Obras Públicas. Ingresar para escuchar la entrevista