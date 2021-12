Denuncian falta de libertad sindical en Cementos Avellaneda

Foto: El Cronista

Integrantes del Sindicato Jerárquico Minero dieron a conocer que la empresa no permite la concreción de las elecciones de delegados. Marcelo Mena, Secretario General del ASIJEMIN, afirmó en LU32 que el argumento exhibido es que no cumplen con la cantidad mínima de trabajadores para concretarlas.