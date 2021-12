‘Creo que la policía no se dio cuenta lo que iba a pasar, eran 3’

El relator de Verte.tv, Pablo Palahy, contó en LU32 cómo fueron los hechos este miércoles en el estadio de Racing. Indicó que los jugadores, en primera instancia, intentaron persuadir a los agresores, pero estaban muy ‘sacados’, con lo que terminaron también agrediendo, luego de ser golpeados.