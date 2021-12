Cellillo sobre el Presupuesto provincial: ‘ está ajustado a una inflación estimada que nos parece que está un poco subestimada’

Lo dijo el Senador Alejandro Cellillo, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta de la provincia, al analizar de manera preliminar el presupuesto, ya que fue presentado el lunes último. En primer término cuestionó que el gobierno no haya cumplido en informar el ejecutado del presupuesto actual, aclarando que no es como en los municipios donde se presenta una rendición de cuentas a los Concejos Deliberantes y brindó detalles del previsto para el 2022