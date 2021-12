Aramburu: ‘Olavarría tiene un nivel de médicos excelente’

El titular del Círculo Médico local, en el marco del día que los reconoce en el país, se refirió a la actualidad de la medicina en general. Destacó lo que significa el empuje de los graduados locales en Ciencias de la Salud y cómo la pandemia ha dejado en claro la fortaleza del recurso humano en Olavarría.