Galli: ‘Desde el 2001 que no teníamos algo tan importante’

El intendente, minutos antes de las puesta en marcha de la nueva línea de la fábrica, recordó que ‘en ese momento fue Helios’ a quien le tocó la inauguración de L’Amalí. Resaltó que la inversión generó empleo y derrame en Olavarría.