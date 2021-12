Kulfas se comprometió a consolidar la recuperación de las Pymes en 2022

En su mensaje, Kulfas señaló que “la pandemia fue durísima y golpeó a todos los sectores económicos del país, pero sobre todo al turismo, al comercio y la gastronomía”, al mismo tiempo que aseguró que “estamos cerrando un año difícil, pero que se ha logrado una recuperación mucho mejor de la esperada”.

Además, en el marco del cierre del evento, el funcionario nacional aseguró que “estamos viendo señales clarísimas de la recuperación del turismo” y reafirmó su compromiso con la CAME para seguir trabajando durante 2022 y “poder difundir las herramientas que puso el estado Nacional”. En este mismo sentido, González sostuvo que “hoy con los números pre pandémicos hay una luz de esperanza y eso se traduce en trabajo y producción” y agradeció la presencia de referentes de distintos sectores PyME argentinos y extranjeros.

A su turno, el presidente de CAME señaló: “El turismo y la hotelería se vieron afectados por toda la crisis sanitaria, pero hoy están en la etapa de reinversión. Las pymes poblamos el mapa de las pequeñas empresas turísticas argentinas y de ahí la importancia de todos los sectores que representamos”.

“Es importante orientar el gasto en productos fabricados regionalmente y generar una red de proveedores locales que permitan potenciar el comercio y el servicio de cada región. La post pandemia, el plan de vacunación y las nuevas aperturas son una gran oportunidad para repensar nuestros objetivos a futuro”, aseveró.

El encuentro se realizó en el predio de La Rural y pudo seguirse en directo en las plataformas de CAME. Esta edición del coloquio internacional tuvo el lema “Una alianza para el desarrollo económico local” y contó con oradores de distintos sectores que aportaron sus miradas locales, regionales y nacionales en la pandemia.

Entre los disertantes estuvieron:

Víctor Navas, alcalde de la ciudad de Benalmádena, Andalucía, España; y Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio de la provincia de Santa Fe (conferencia sobre fortalecimiento de la coordinación, las alianzas y la cooperación interinstitucional para la recuperación socioeconómica de las pymes en el actual contexto, moderada por Eduardo Taborda, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe).

José Frana, empresario, dirigente de Paseo del Centro-CCA-Rafaela, Santa Fe, y Rafael Prado, empresario, consejero y expresidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Málaga y de la Asociación de Centro Histórico de Málaga, España (conferencia sobre la situación actual de las pymes dedicadas al comercio y los servicios en los Centros Comerciales Abiertos y la aplicación de herramientas digitales, moderada por Carlos Cappelletti, por la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires).

Bernardo Stamateas, doctor en Psicología, escritor de varios best seller de autoayuda y conferencista internacional; Mario Altamirano, consultor en marketing digital y herramientas digitales, y Ezequiel Cerezo, presidente de la Federación Comercial de la Provincia de Córdoba FEDECOM, (conferencia sobre marketing digital en la evolución del comercio minorista).

Héctor Viñuales, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (Fedecatur); Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo y la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo; y Andrés Krimer, subsecretario de Promoción Turística de la Nación.

Sergio Castro, director Nacional de Planificación y Desarrollo Turístico – MINTURyDEP, y Fabricio Di Giambattista, vicepresidente del Sector Turismo CAME (en la conferencia sobre Re-Evolución del Turismo en el Espacio Rural Oportunidad, Desafío y Acción); y Bernardo Racedo Aragón (asesor de CAME), Sebastián Bel (director Ejecutivo de CAME Turismo), Patricia Molina (coordinadora Triple Impacto de CAME Turismo), Javier Dellamónica (coordinador de Turismo en Espacio Rural CAME) y Christian Castex (coordinador de Turismo de Naturaleza CAME).

“Todos los actores gremiales y empresariales trabajan para generar el mayor consumo en el territorio provincial. El subsidio al consumo es generador del movimiento de la economía local y el programa Billetera Santa Fe fue avalado por todas las cámaras empresarias. Ya hay más de 1,3 millones de usuarios que se están incorporando al programa y se generó un gran incremento del turismo receptivo”, aseveró Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio de Santa Fe.

Por su parte, Víctor Navas, alcalde de la ciudad de Benalmádena, Andalucía, España, aseguró que “la fortaleza de todos nuestros empresarios fue clave para resistir la pandemia”. “El gobierno nacional y municipal pusieron dinero para mejorar la situación de nuestra ciudad. Ahora estamos tratando de mantener muchas de las medidas implementadas durante el momento más duro de la pandemia, para ver en qué momento podemos despegar definitivamente”, explicó.

Sergio Castro, director nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, propuso “entender al turismo más allá de un intercambio de bienes” e interpretarlo como un “hecho social y transformador”, con el foco puesto en un “modelo de oferta y demanda” para generar un “futuro accesible para todos”.