‘Estamos en un buen momento, hoy lo clásico y vintage se ha puesto nuevamente de moda’

Lo dijo en Radio Olavarría Andrea Hess, titular de Almacén de Antigüedades “Casa de Piedra” en Colonia San Miguel. El próximo Domingo 12 de diciembre en “Casa de Piedra” se celebra el Antique Day (día de las antigüedades) y los visitantes podrán disfrutar de todo tipo de objetos, muebles, artículos, indumentaria, discos de vinilo y todo lo clásico y vintage, que además podrán comprar. Se presentará el artista Gustavo Lubian, músico de León Gieco y la entrada será libre y gratuita desde las 15 Hs.