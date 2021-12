‘No debería aumentar ningún impuesto más allá de la inflación’

El diputado provincial Daniel Lipovetzky del Frente Juntos, se refirió al tratamiento del Presupuesto 2022, remitido por el gobernador Kicillof. En su carácter de vicepresidente de la comisión que lo estudia, el legislador adelantó que solicitarán la vuelta del Fondo de Infraestructura Municipal. También a cómo queda el nuevo equilibrio de fuerzas en la Legislatura y cómo negociarán.