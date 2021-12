Alicia Almada sobre la finalización de su concejalía: ‘No me gustan las despedidas, creo que todo en la vida es cambio’

Así se expresó Alicia Almada, próxima a finalizar su período de concejala. Refirió que estará presente en la sesión extraordinaria de este martes. Aunque no le gustan las despedidas, mencionó que este momento se vive con emoción y agradecimiento a las personas que acompañaron y valoró el conocimiento que se toma de la ciudad y de las instituciones. También mencionó que queda un sabor amargo por las cosas que no pudieron salir como se deseaba