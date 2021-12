Comerciantes de la calle Necochea al 3100 harán una peatonal

Será este miércoles, feriado, desde las 17 horas, con actividades y entretenimiento para toda la familia con entrada libre y gratuita. Uno de los referentes comerciales de la cuadra, Fernando Cattani, de El Faro de Alejandría, indicó que buscan que esto pueda repetirse, extenderse e institucionalizarse, si se suman negocios ubicados en las cercanías. Agregó que quieren ‘devolverle la vida’ a la calle que “se estaba apagando”.