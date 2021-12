Unos 110 puestos para el Mercado Olavarriense del domingo

El responsable de Economía Solidaria de la Municipalidad, Leonardo Maiola, destacó en LU32 que lo que se comercializa y expone en estas ferias, son productos con origen en nuestros distrito y no hay reventa de artículos. La última edición del año será este domingo, desde las 11 y hasta las 19, en el Parque Eseverri.