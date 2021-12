Celeste Arouxet: ‘estamos, acá en Olavarría, acostumbrados a no respetar las leyes’

En diálogo con LU 32, la concejala de Ahora Olavarría se refirió de este modo a lo sucedido en la sesión del Concejo Deliberante, donde el bloque de Juntos por el Cambio presentó un expediente de modificaciones tributarias que no tenían despacho de Comisión de Hacienda como tendría que haber sucedido, según dijo.Ahora, en la reunión de Comisión de Hacienda, que se efectúa este jueves 9, se comenzará a tratar