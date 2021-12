‘Nos sorprendió la cantidad de gente’

Diego Ordoñez, uno de socios de Librería El Faro de Alejandría, contó que hubo muy buena recepción de comerciantes de las otras cuadras, más allá del 3100. Además de la satisfacción del público, registraron más ventas que un día normal. No descartó que, por el entusiasmo generado, reiteren y extiendan la propuesta.