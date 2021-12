Diputados: juraron los legisladores electos

La sesión comenzó también con retraso a la espera de la finalización en Diputados.No se pudieron definir las autoridades por Juntos. Por el Frente de Todos, sigue presidiendo la Cámara, Federico Otermín. El diputado olavarriense César Valicenti, propuso a este Legislador para ejercer la titularidad