‘Darle al público un evento masivo para disfrutar, es tan importante como lo que se hace desde lo sanitario’

El responsable de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de la Municipalidad, Diego Robbiani, se refirió en LU32 a la vuelta de los Corsos Oficiales de forma presencial, prevista para el fin de semana del 18 de febrero de 2022. Esperan que las agrupaciones se anoten para terminar de definir las líneas más finas. Agradeció a la Subsecretaria de Cultura saliente, Agustina Marino, y descartó que Mariano Ciancio, asesor barrial de la Secretaría, pueda ocupar su lugar.