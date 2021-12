Estuvieron presentes también la diputada nacional Romina Del Plá y el diputado nacional saliente Juan Carlos Giordano. Guillermo Kane, quien también es dirigente del Partido Obrero, asumió su banca con un juramento que marca la impronta de la lucha consecuente del FIT-U:

"Por Mariano Ferreyra, por Maxi y Darío, por Santiago Maldonado, por Luciano Arruga, por Facundo Castro, por Lito Costilla y por todos los asesinados por las fuerzas represivas. Por los desalojados en Guernica. Contra el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y cualquier pago de la deuda externa criminal y fraudulenta. Por el gobierno de los trabajadores y el socialismo, que más tarde o más temprano terminará con la opresión de un ser humano por otro".

En una sesión que se retrasó 3 horas por la ‘rosca’ interna del Frente de Todos, al momento de elegir las autoridades la bancada del Frente de Izquierda Unidad se abstuvo. Al respecto, Kane dijo en su intervención en la Cámara: "No es un juicio particular sobre el diputado que está propuesto para volver a ejercer el cargo en particular. Nuestra abstención expresa que no suscribimos el acuerdo entre los partidos que vienen gobernando esta provincia y el país, y que hoy van a montar las autoridades de Cámara, porque han hundido la provincia y el país, y nos están llevando a un nuevo acuerdo con el FMI el cual rechazamos enfáticamente."

Al finalizar la sesión Kane subrayó: "El Presupuesto 2022 presentado por Kicillof será el primer debate que nos toque abordar, y adelantamos nuestro rechazo a un proyecto que implica ajuste, endeudamiento y precarización laboral en la provincia. Luego de ello, pondremos en pie una agenda de nuestra bancada ligada a los reclamos populares. El lugar conquistado por el Frente de Izquierda en la legislatura está al servicio de la lucha por el salario y las jubilaciones, contra la pobreza y la miseria creciente, por el derecho a la tierra y la vivienda, por la educación y la salud públicas, y contra la depredación del ambiente. Rechazando el acuerdo con el Fondo y con todo este programa de lucha, nos movilizaremos a Plaza de Mayo el próximo 11 de Diciembre en una convocatoria que reúne a decenas de organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles".