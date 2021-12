Paritaria Docente: afiliados a SUTEBA aceptaron por mayoría el incremento ofrecido por el gobierno

Verónica Danelli, Secretaria General del SUTEBA Olavarría, dijo que ese será el mandato que este gremio llevará al plenario a realizarse este sábado. En el caso de los otros gremios, están en etapa de consultas, según dijo. El incremento ronda en poco más del 13, 5 % lo que hace un total de 54 %.En agosto habían tenido un ajuste que llegó a cobrar en total 41, 5 %. Ahora, el aumento, en caso de que todos los gremios acuerden se cobraría en enero