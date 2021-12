Belén Vergel sobre su ingreso al Deliberante: ‘ es muy importante para el radicalismo y para Juntos’



En diálogo con Radio Olavarría, dijo que están muy contentos y confirmó que también asumirá Sebastián Matrella.

Se refirió cómo será la relación en Juntos y cómo harán con un bloque con mayoría como es Juntos, para escuchar a la oposición. Expresó “ somos personas de diálogo"