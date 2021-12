Bruno Cenizo será Subsecretario de Cultura y Educación

En este sentido, el intendente municipal Ezequiel Galli dijo: "después de analizarlo mucho junto al gabinete que me acompaña le ofrecí a Bruno Cenizo que ocupe el cargo de Subsecretario de Cultura y Educación". "Hace más de seis años que Bruno forma parte de nuestro equipo, conozco la enorme capacidad de trabajo que tiene y estoy convencido que va a llevar adelante una gran gestión", agregó el propio Ezequiel Galli. Además, el jefe comunal expresó: "Bruno ha sido un gran presidente del Concejo Deliberante con una gran predisposición al diálogo y estoy seguro que va a darle esa impronta a la Subsecretaría de Cultura y Educación". Por su parte, Bruno Cenizo indicó: "estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda Ezequiel y para mí es un enorme desafío después de la excelente gestión que encabezó Agustina Marina durante estos años". "Tengo grandes expectativas porque me sumo a un gran equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida que encabeza Diego Robbiani y voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias", añadió Cenizo. Por último, Bruno Cenizo, que encabezó la lista de concejales que resultó ganadora en las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre, agradeció a "los concejales de todos los espacios y a los empleados del HCD que me acompañaron durante los cuatro años al frente del cuerpo legislativo. Fue una experiencia inolvidable".

