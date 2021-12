Misioneras de Padre Kolbe destacan a Esteban Bullrich

Un suceso emotivo ha puesto a Argentina de pie ,ante alguien que se presenta como un ciudadano y deja transparentar lo que conmueve a su corazón ante la inminente situación que lleva a una renuncia de un cargo que ama, que defiende y, desde donde ha promovido por 20 años el bien común y el consenso del diálogo entre sus pares. Este ciudadano es el senador Esteban Bullrich.

“Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de Senador por la provincia de Buenos Aires. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política, y de mi vida en general. Acá encontré a un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y pude hacer mi aporte para lograr lo que voy a seguir buscando: un mejor país para mis hijos. Digo esto sin ataduras partidarias y les pido que tomen todas las expresiones que siguen como de quien vienen: un ciudadano”.

Conocemos a este ciudadano activo , involucrado en las problemáticas de un país como el nuestro en búsqueda constante de decisiones teniendo como base el diálogo: “El diálogo entendido como una conducta activa, de apertura y de generosa curiosidad en la que los participantes se abren a escuchar a la persona que tienen enfrente”. (…) Créanme que es mucho mas lo que nos une que lo que nos divide, solo se requiere vencer prejuicios, hacer silencio y escuchar al otro”.

Argentina de pie contempla con admiración y alto respeto a este hombre de fe que abraza la cruz de su enfermedad .“Doy gracias a Dios por esta cruz, El nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor sé que solo si nos dejamos moldear por El llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias y hasta siempre”.

Argentina de pie y con una mano en el corazón ; agradece y reconoce a “este ciudadano ilustre” como alguien que sabe amar y deja encendida una luz de visión presente y futura, de orientación y de esperanza. ¡Gracias, Esteban Bullrich!