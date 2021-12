Caputo sobre el aumento de casos Covid: ‘ era de prever’

El Secretario de Salud del Municipio de Olavarría, Germán Caputo, se refirió así a los 44 nuevos informados el sábado, totalizando 54. Agregó que “en el resto del país estaba aumentando y no íbamos a ser la excepción”. Como positivo, mencionó que no hay gente internada.En otro orden, el Secretario de Salud, se expresó sobre el no funcionamiento del Resonador. Está en faltando una carga importada, que no se puede conseguir. De todos modos, para los casos de urgencia, se hacen derivaciones